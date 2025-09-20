2025-09-20 10:53:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: Marco Palestra incontenibile contro il Lecce. Insieme a Belotti, autore della doppietta, l’esterno è stato un pericolo costante per la formazione giallorossa nella sfida di ieri. È suo l’assist che ha portato i rossoblù al momentaneo pareggio con la prima rete dell’attaccante 31enne. Sulla sua corsia di appartenenza, ha praticamente dominato con scatti, giocate e dribbling, obbligando Di Francesco a sostituire Gallo alla fine del primo tempo con un calciatore più fisico come Ndaba. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – tre big non lo mollano, a gennaio lo voleva la Roma