CdS – tre big non lo mollano a gennaio lo voleva la Roma
Marco Palestra incontenibile contro il Lecce. Insieme a Belotti, autore della doppietta, l'esterno è stato un pericolo costante per la formazione giallorossa nella sfida di ieri. È suo l'assist che ha portato i rossoblù al momentaneo pareggio con la prima rete dell'attaccante 31enne. Sulla sua corsia di appartenenza, ha praticamente dominato con scatti, giocate e dribbling, obbligando Di Francesco a sostituire Gallo alla fine del primo tempo con un calciatore più fisico come Ndaba.
In questa notizia si parla di: mollano - gennaio
