CdS – tre big non lo mollano a gennaio lo voleva la Roma

Justcalcio.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-09-20 10:53:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: Marco Palestra incontenibile contro il Lecce. Insieme a Belotti, autore della doppietta, l’esterno è stato un pericolo costante per la formazione giallorossa nella sfida di ieri. È suo l’assist che ha portato i rossoblù al momentaneo pareggio con la prima rete dell’attaccante 31enne. Sulla sua corsia di appartenenza, ha praticamente dominato con scatti, giocate e dribbling, obbligando Di Francesco a sostituire Gallo alla fine del primo tempo con un calciatore più fisico come Ndaba. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

cds 8211 tre big non lo mollano a gennaio lo voleva la roma

© Justcalcio.com - CdS – tre big non lo mollano, a gennaio lo voleva la Roma

In questa notizia si parla di: mollano - gennaio

Cerca Video su questo argomento: Cds 8211 Tre Big