Cavalla di notte a passeggio in città Salvata e restituita al proprietario

La polizia salva una cavalla fuggita in città e rintraccia il proprietario, grande la riconoscenza. Una notte movimentata, ma a lieto fine, quella tra giovedì e ieri a Lodi, dove una cavalla di nome Stella, ha rischiato di perdersi tra le vie cittadine. L’animale, allontanatosi dalle aree campestri attorno alla città, è stato intercettato all’alba dagli agenti delle volanti della Questura, che hanno contribuito a restituirlo al legittimo proprietario, un pastore di nome Domenico Filippo. Erano circa le cinque del mattino quando, alla sala operativa, è arrivata una chiamata insolita: un cavallo si aggirava, senza alcun conduttore, lungo via Secondo Cremonesi, creando inevitabile sorpresa e anche un potenziale pericolo per sé e per gli automobilisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

