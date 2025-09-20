Catturato in Cisgiordania il regista della strage al Tempio Maggiore

L’annuncio è giunto in serata: il palestinese settantenne Hicham Harb, indicato come la mente dell’attentato al Tempio Maggiore del 9 ottobre 1982, è stato arrestato in Cisgiordania. Quarantatré anni dopo quell’assalto costato la vita al piccolo Stefano Gaj Taché, la giustizia torna a bussare con forza alla porta dei responsabili. Un arresto che riapre le . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

