Catania ruba strumenti medici all’Ospedale Cannizzaro | denunciato un 34enne

L'intervento dei Carabinieri. Nell'ambito delle attività di controllo e contrasto ai reati predatori, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno denunciato un uomo di 34 anni, residente nel capoluogo etneo, per i reati di "furto aggravato" e "danneggiamento". La denuncia è scattata sulla base degli elementi raccolti, che dovranno essere valutati in sede giudiziaria, ricordando che vige sempre la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. La segnalazione nella notte. L'episodio è avvenuto intorno all' 1,15 di notte, quando la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione da parte del personale di sicurezza dell' Ospedale Cannizzaro, che aveva notato una persona sospetta aggirarsi nei corridoi di uno dei padiglioni.

