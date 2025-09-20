Catania ruba strumenti medici all’Ospedale Cannizzaro | denunciato un 34enne
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento dei Carabinieri. Nell’ambito delle attività di controllo e contrasto ai reati predatori, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno denunciato un uomo di 34 anni, residente nel capoluogo etneo, per i reati di “furto aggravato” e “danneggiamento”. La denuncia è scattata sulla base degli elementi raccolti, che dovranno essere valutati in sede giudiziaria, ricordando che vige sempre la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. La segnalazione nella notte. L’episodio è avvenuto intorno all’ 1,15 di notte, quando la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione da parte del personale di sicurezza dell’ Ospedale Cannizzaro, che aveva notato una persona sospetta aggirarsi nei corridoi di uno dei padiglioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: catania - ruba
Catania, ruba gioielli e monete d’oro in un appartamento, refurtiva recuperata grazie all’intervento lampo dei carabinieri
Catania, centro storico: c’è un ladro che ruba i pomelli in ottone dai portoni storici
Catania, ruba una carta di credito e compra sigarette: identificato e denunciato in poche ore
LEGIONE CARABINIERI SICILIA COMANDO PROVINCIALE DI CATANIA COMUNICATO STAMPA Caltagirone (CT). Ruba una macchina ed acquista sigarette … a “sbafo”: riconosciuto e denunciato dai Carabinieri A poche ore dal fatto è stato denunciato dai Vai su Facebook
Ruba lo scooter, beccato alla circonvallazione Catania: sorpreso dai poliziotti mentre spingeva la moto https://siciliaweb.it/2025/09/ruba-lo-scooter-beccato-alla-circonvallazione/… - X Vai su X
Ruba un'automobile a Zafferana, arrestato dai carabinieri in città grazie al segnale gps; Corruzione, mazzette su cure per i malati terminali: nel mirino del Nas un impiegato dell'Asp e una nota farmacia.
Morta dopo aborto,assolti 4 medici del Cannizzaro di Catania - Sono stati assolti dalla Corte d'appello di Catania, con la formula "perché il fatto non sussiste", i quattro medici del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Cannizzaro a processo per la ... Da ansa.it