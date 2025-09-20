Catania occasione per il riscatto sprecata | lo 0-0 contro il Sorrento delude il Massimino
Al Massimino il Catania non riesce a conquistare i tre punti e perde un’occasione importante per riscattarsi davanti al proprio pubblico dopo la debacle di Cosenza. Zero cinismo sotto porta, diverse le occasioni sprecate: il pareggio a reti inviolate contro il Sorrento lascia un senso di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Catania, il VIDEO di Graziano Bonaccorsi, M5S, sulle nuove piste ciclabili con i fondi PNRR: “Un’occasione sprecata”
Giovedì 20 marzo, in occasione di "` - `", #Unict e il Comune di Catania promuovono una passeggiata lungo un circuito alla scoperta di 13 tra luoghi iconici e siti eccezi
Catania, preso D'Ausilio: arriva in prestito dall'Avellino, con opzione per il riscatto - Nuovo arrivo in casa Catania: Michele D'Ausilio è un nuovo giocatore del club siciliano, come si legge sul sito ufficiale della società. Segnala tuttomercatoweb.com