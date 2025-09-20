Catania controlli a 2 ristoranti sul lungomare | attività sospesa per uno dei locali e pesanti sanzioni per l’altro

Operazione congiunta delle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi una task force coordinata dalla Polizia di Stato ha effettuato verifiche in due ristoranti del lungomare di Catania. L'operazione aveva l'obiettivo di accertare il rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza sul lavoro e regolarità dei rapporti contrattuali, oltre a controllare la genuinità dei prodotti alimentari offerti ai clienti. All'attività hanno preso parte, oltre alla Polizia di Stato, anche Polizia Locale, Corpo Forestale, Ispettorato Territoriale del Lavoro, ASP di Catania con i suoi settori di igiene pubblica e veterinaria.

