Arrestata a Catania una 33enne siriana: tentava di volare a Colonia con documento falso. Condannata a un anno e due mesi, pena sospesa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Catania, 33enne tenta di imbarcarsi per Colonia con documento falso: arrestata dalla Polizia in aeroporto

Tenta di imbarcarsi con 40 grammi di marijuana in tasca all'aeroporto di Catania, denunciato 33enne messinese

Catania, 33enne partorisce e sostiene l’esame in ospedale. La commissione va da lei per farle superare la prova

