Catania 19enne fermato per tentato omicidio aggravato – VIDEO

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione in via Gambino. La Polizia di Stato di Catania ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 19enne straniero, gravemente indiziato di tentato omicidio aggravato. L’episodio risale alla tarda serata del 17 settembre, quando una violenta lite tra due cittadini stranieri è degenerata nei pressi di un esercizio di ristorazione in via Gambino. Durante lo scontro, uno dei due ha impugnato un coltello ferendo il rivale, rimasto sanguinante a terra. Il feritore si è dato alla fuga, mentre la vittima, in evidente stato di agitazione, ha inveito contro alcuni agenti della Polizia Locale prima di essere soccorsa e trasportata d’urgenza al Garibaldi Centro in codice rosso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, 19enne fermato per tentato omicidio aggravato – VIDEO

