Casting di batman | novità da james gunn

nuove prospettive per il futuro di batman nel DC universe. Il panorama cinematografico dedicato a Batman si prepara a una significativa evoluzione con l'imminente introduzione dell'iconico eroe nel nuovo ciclo narrativo del DC Universe. La produzione, ancora in fase di sviluppo, punta a presentare una versione più consolidata del personaggio, con un focus particolare sulla presenza della Bat-Family. Questo progetto rappresenta uno dei capitoli principali del primo blocco narrativo annunciato da DC Studios nel gennaio 2023. lo stato attuale della selezione dell'attore per il ruolo di batman. parole di james gunn sulla scelta dell'interprete.

In questa notizia si parla di: casting - batman

