Castiglione Intelvi 20 settembre 2025 – E' sfuggito ai proprietari, e scivolato per una ventina di metri in una scarpata. I vigili del fuoco di Menaggio e di Como, con gli specialisti Saf - Speleo Alpino Fluviale, sono intervenuti oggi per il recupero di un cane di razza Lapinkoira, di circa due anni, accidentalmente finito in una forra in una zona impervia di Castiglione Intelvi, forse per inseguire un animale selvatico. Il quattro zampe è caduto per circa venti metri in un ambiente particolarmente scosceso e reso viscido dalla presenza d’acqua, ed è stato individuato grazie al suo continuo abbaiare, che ha permesso ai proprietari di localizzarne la posizione e di allertare i soccorsi, che sono arrivati fino alla zona di via Sertore per poi seguire le indicazioni verso la parte più impervia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castiglione Intelvi, cane scivola in una scarpata: salvato dai vigili del fuoco