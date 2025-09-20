Castelvenere arrestato uomo con ordigni esplosivi artigianali in un garage

Comunicato Stampa Nel corso di una perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto quattro manufatti con miccia e un dispositivo di attivazione radiocomandato, messi in sicurezza dagli artificieri I militari della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita hanno tratto in arresto un uomo . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Castelvenere, arrestato uomo con ordigni esplosivi artigianali in un garage

In questa notizia si parla di: castelvenere - arrestato

Castelvenere, arrestato uomo con ordigni esplosivi artigianali in un garage; Castelvenere, scoperti ordigni esplosivi nel baule di un garage: arrestato un uomo; CASTELVENERE, EX FINANZIERE CON UN ARSENALE IN CASA, ARRESTATO.

Castelvenere, scoperti ordigni esplosivi nel baule di un garage: arrestato un uomo - I carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno tratto in arresto un uomo a Castelvenere, in Valle Telesina, con l’accusa di detenzione di ordigni esplosivi ad alto potenziale. Scrive ntr24.tv

Aveva ordigni esplosivi in garage, arrestato ex finanziere - Deteneva nel garage di casa ordigni esplosivi di alto potenziale e per questo un ex finanziere, di 50 anni, nel Beneventano, è stato arrestato dai carabinieri. Da ansa.it