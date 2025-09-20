È stato arrestato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, il 26enne pugile Andrea Izzo. Nella Jeep rubata con cui viaggiava, i carabinieri hanno trovato tre maschere raffiguranti il volto di Gigi D’Alessio, che usava probabilmente per mettere a segno i furti e ingannare le telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Castellammare di Stabia, ladro con maschere di Gigi D’Alessio: arrestato pugile 26enne