Castellammare di Stabia ladro con maschere di Gigi D’Alessio | arrestato pugile 26enne
È stato arrestato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, il 26enne pugile Andrea Izzo. Nella Jeep rubata con cui viaggiava, i carabinieri hanno trovato tre maschere raffiguranti il volto di Gigi D’Alessio, che usava probabilmente per mettere a segno i furti e ingannare le telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: castellammare - stabia
Castellammare di Stabia, bimbo e nonna alla deriva col materassino: salvati dalla Guardia Costiera
Castellammare di Stabia, paura per bimbo di 5 anni e la nonna trascinati al largo col materassino
Castellammare di Stabia, paura per bimbo di 5 anni trascinato al largo col materassino
Il plesso Postiglione dell'Istituto Karol Wojtyla di Castellammare di Stabia è una delle scuole più belle d'Italia. Lo dico senza presunzione, perché è stata pensata e realizzata con un'attenzione speciale ai bambini, al loro futuro e alla sostenibilità ambientale. D Vai su Facebook
Castellammare di Stabia, ladro con maschere di Gigi D’Alessio: arrestato pugile 26enne; Il ladro indossa la maschera di Gigi D'Alessio per non farsi riconoscere. Arrestato 26enne a Castellammare; Ruba con le maschere di Gigi D’Alessio: arrestato pugile a Castellammare.
Il ladro indossa la maschera di Gigi D’Alessio per non farsi riconoscere. Arrestato 26enne a Castellammare - Per ingannare le telecamere e rubare un’auto, il 26enne ha indossato una maschera di Gigi D’Alessio. Scrive fanpage.it
Castellammare di Stabia, ladro con maschere di Gigi D’Alessio: arrestato pugile 26enne - Leggi su Sky TG24 l'articolo Castellammare di Stabia, ladro con maschere di Gigi D’Alessio: arrestato pugile 26enne ... Segnala tg24.sky.it