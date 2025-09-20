Castellammare di Stabia ladro con la maschera di Gigi D’Alessio | in manette 26enne
I carabinieri hanno arrestato, a Castellammare di Stabia, un 26enne che per ingannare le telecamere indossava una maschera raffigurante il volto di Gigi D’Alessio. Per mettere a segno i suoi furti ed ingannare le telecamere indossava una maschera raffigurante il volto di Gigi D’Alessio. Un trucco che, però, è stato scoperto dai carabinieri che, a . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: castellammare - stabia
Castellammare di Stabia, bimbo e nonna alla deriva col materassino: salvati dalla Guardia Costiera
Castellammare di Stabia, paura per bimbo di 5 anni e la nonna trascinati al largo col materassino
Castellammare di Stabia, paura per bimbo di 5 anni trascinato al largo col materassino
Il plesso Postiglione dell'Istituto Karol Wojtyla di Castellammare di Stabia è una delle scuole più belle d'Italia. Lo dico senza presunzione, perché è stata pensata e realizzata con un'attenzione speciale ai bambini, al loro futuro e alla sostenibilità ambientale. D Vai su Facebook
Il ladro indossa la maschera di Gigi D'Alessio per non farsi riconoscere. Arrestato 26enne a Castellammare; Ruba auto coprendo il volto con la maschera di Gigi D'Alessio, arrestato pugile a Castellammare; Il ladro che indossa una maschera di Gigi D'Alessio per ingannare le telecamere.
Il ladro indossa la maschera di Gigi D’Alessio per non farsi riconoscere. Arrestato 26enne a Castellammare - Per ingannare le telecamere e rubare un’auto, il 26enne ha indossato una maschera di Gigi D’Alessio. Secondo fanpage.it
Castellammare di Stabia, ladro con la maschera di Gigi D’Alessio: in manette 26enne - I carabinieri hanno arrestato, a Castellammare di Stabia, un 26enne che per ingannare le telecamere indossava una maschera raffigurante il volto di Gigi D'Alessio. Come scrive msn.com