Castellammare di Stabia ladro arrestato con maschere di Gigi D’Alessio

Castellammare di Stabia, ladro con maschere di Gigi D’Alessio per eludere la video sorveglianza. Notte movimentata a Castellammare di Stabia, dove i Carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un 26enne, A. I., pugile professionista, sorpreso dopo il furto di un’auto. Il giovane è stato intercettato in via Motta Casa dei Viri mentre guidava una Jeep rubata con targa alterata. Alla vista della pattuglia ha tentato la fuga, prima in auto e poi a piedi, colpendo i militari durante l’inseguimento grazie alle sue doti da pugile. I Carabinieri, nonostante la resistenza, sono riusciti a bloccarlo e a neutralizzarlo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it