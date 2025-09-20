Castellammare di Stabia ladro arrestato con maschere di Gigi D’Alessio
Castellammare di Stabia, ladro con maschere di Gigi D’Alessio per eludere la video sorveglianza. Notte movimentata a Castellammare di Stabia, dove i Carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un 26enne, A. I., pugile professionista, sorpreso dopo il furto di un’auto. Il giovane è stato intercettato in via Motta Casa dei Viri mentre guidava una Jeep rubata con targa alterata. Alla vista della pattuglia ha tentato la fuga, prima in auto e poi a piedi, colpendo i militari durante l’inseguimento grazie alle sue doti da pugile. I Carabinieri, nonostante la resistenza, sono riusciti a bloccarlo e a neutralizzarlo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: castellammare - stabia
Castellammare di Stabia, bimbo e nonna alla deriva col materassino: salvati dalla Guardia Costiera
Castellammare di Stabia, paura per bimbo di 5 anni e la nonna trascinati al largo col materassino
Castellammare di Stabia, paura per bimbo di 5 anni trascinato al largo col materassino
Il plesso Postiglione dell'Istituto Karol Wojtyla di Castellammare di Stabia è una delle scuole più belle d'Italia. Lo dico senza presunzione, perché è stata pensata e realizzata con un'attenzione speciale ai bambini, al loro futuro e alla sostenibilità ambientale. D Vai su Facebook
Castellammare di Stabia, ladro con maschere di Gigi D’Alessio: arrestato pugile 26enne; Il ladro indossa la maschera di Gigi D'Alessio per non farsi riconoscere. Arrestato 26enne a Castellammare; Ladro in azione mascherato da Gigi D'Alessio.
Castellammare di Stabia, ladro con maschere di Gigi D’Alessio: arrestato pugile 26enne - Leggi su Sky TG24 l'articolo Castellammare di Stabia, ladro con maschere di Gigi D’Alessio: arrestato pugile 26enne ... Secondo tg24.sky.it
Il ladro indossa la maschera di Gigi D’Alessio per non farsi riconoscere. Arrestato 26enne a Castellammare - Per ingannare le telecamere e rubare un’auto, il 26enne ha indossato una maschera di Gigi D’Alessio. Si legge su fanpage.it