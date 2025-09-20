Castel Guelfo gatto investito salvato dalla polizia locale di Imola

Prima l'incidente stradale, poi il salvataggio da parte della polizia locale del nuovo circondario Imolese. Protagonista è un giovane gatto rimasto ferito la mattina del 19 settembre in viale dei Martiri, nei pressi della farmacia locale.

Castel Guelfo, FiberCop completata la rete della fibra ottica: connessioni fino a 10 Gbps

Sospetto caso di Dengue a Castel Guelfo, cosa succede: “Test negativi”

castel guelfo the style outlets accende l'estate con tanta musica e shopping scontato!

Il comune di Castel Guelfo venne ricoperto dal fango e dall’acqua dell’esondazione del torrente Sillaro. In alcune zone sono arrivati i fondi alle amministrazioni: si cerca di ripartire e di mettere in sicurezza le aree. Vai su Facebook

Castel Guelfo. Polizia locale salva un gatto ferito, ritrovati i proprietari - Un tempestivo intervento della Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese ha permesso di salvare la vita a un giovane gatto rimasto ferito in un ... Si legge su corriereromagna.it

