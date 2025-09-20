Cassano stravolge i voti | Allegri re degli scudetti Inzaghi spreca l’Inter

Parole pesanti, giudizi inattesi e una clamorosa inversione di marcia: nel suo ultimo intervento televisivo Antonio Cassano ridisegna la mappa dei tecnici di Serie A, consacrando Allegri e demolendo Inzaghi. Un attacco che, in poche battute, ha scosso l'ambiente nerazzurro e acceso il dibattito tra i tifosi. La rivalutazione di Allegri Nel corso di Viva .

