Cassano demolisce Inzaghi | Quattro scudetti con Allegri
Cassano duro sull’era Inzaghi all’Inter: la sentenza dell’ex attaccante nerazzurro che tira in ballo anche Allegri Antonio Cassano, sulle frequenze di Viva el Futbol, è tornato a parlare di Simone Inzaghi e della sua esperienza sulla panchina dell’Inter. Antonio Cassano (LaPresse) – Calciomercato.it L’ex attaccante nerazzurro, come al solito, è senza peli sulla lingua: “Su quattro anni ha vinto uno Scudetto, tre buttati. Se Allegri, che io ho sempre criticato, avesse avuto quella squadra lì quattro anni vinceva lo scudetto ogni stagione. Li vinceva tutti e quattro. Inzaghi invece è passato da fenomeno per la maggior parte dei tifosi dell’Inter, poi però aveva già l’accordo per andarsene a 25 milioni l’anno”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
