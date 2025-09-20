Caso Prospero 19enne accusato di istigazione al suicidio chiede il patteggiamento | Il padre di Andrea | Non è giustizia

"Ho solo vergogna. Non mi sembra giustizia vera. È una presa in giro nei confronti della famiglia di Andrea e un doppio omicidio di Andrea perché non è giustizia vera". A parlare è Michele Prospero, il padre di Andrea, lo studente di Lanciano (Chieti), che si è tolto la vita a Perugia il 19 gennaio scorso mentre chattava. Dall'altra parter del computer, a incitarlo e spiegargli come compiere il gesto estremo, con un mix letale di farmaci, c'era un 19enne romano, Emiliano Volpe, conosciuto online mesi prima e mai incontrato di persona. Agli arresti domiciliari per istigazione al suicidio, Volpe ora chiede il patteggiamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Caso Prospero, 19enne accusato di istigazione al suicidio chiede il patteggiamento | Il padre di Andrea: "Non è giustizia"

