Caso Manfrinati le frasi shock | Non mi fanno vedere mio figlio Pagheranno tutto e caro

Prosegue a Varese in Corte d’Assise il processo che vede imputato l’ex avvocato Marco Manfrinati, alla sbarra con la duplice accusa dell’ omicidio del suocero Fabio Limido e del tentato omicidio della ex moglie Lavinia, consumatisi il 6 maggio 2024 in via Menotti. Ieri mattina si è tenuta una una nuova udienza. Tra le testimonianze più significative raccolte dai giudici ci sono quelle della psicologa e dell’assistente sociale che seguono nel percorso di sostegno il figlio della coppia. Agghiaccianti le parole pronunciate da Manfrinati durante un colloquio in videochiamata il 26 giugno di quest’anno, ricordate dalle operatrici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caso Manfrinati, le frasi shock: "Non mi fanno vedere mio figlio. Pagheranno tutto e caro"

