Caso Andrea il padre Michele Prospero | Così mio figlio viene ucciso due volte Dubbi sul patteggiamento a 2 anni e mezzo

«Sono rimasto scioccato – ha spiegato ancora Michele Prospero – anche se avevo messo in programma che avrebbe richiesto l'abbreviato o il patteggiamento, oppure che avrebbe presentato certificati medici per attestare la sua tossicodipendenza. Ma non accetto che si parta da una pena così bassa, dopo che lui si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip in sede di interrogatorio. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caso Andrea, il padre Michele Prospero: “Così mio figlio viene ucciso due volte”. Dubbi sul patteggiamento a 2 anni e mezzo

In questa notizia si parla di: caso - andrea

Caso Cocci, perquisito lo studio legale di Andrea Poggianti: esaminati documenti e materiale

Caso Garlasco, la traccia 33 non è compatibile con Andrea Sempio: i consulenti dei Poggi smentiscono i pm

CASO GARLASCO – Battaglia sull’impronta 33 tra Procura e famiglia Poggi: in mezzo c’è Andrea Sempio

Caso ultras #Inter, Andrea Beretta e Marco Ferdico, insieme ad altre tre persone, vanno a processo per l’omicidio di Vittorio Boiocchi - X Vai su X

Caso Kirk, Andrea Scanzi: "Ma davvero la destra accusa la sinistra di istigare l’odio? Ci siamo dimenticati di come parlano la Meloni e Salvini? La destra usa questo omicidio" #ÈsempreCartabianca Vai su Facebook

Giustizia per Andrea; Il sonnifero nel caffè e il cuscino per soffocarlo, poi le bugie sul viaggio all'estero: Antonio Di Gennaro ucciso dai figli e chiuso nella cassapanca; La svolta sul caso Andrea Prospero non convince il padre: Non ci credo. La sua teoria sulla morte del figlio.

Caso Andrea, il padre Michele Prospero: “Così mio figlio viene ucciso due volte”. Dubbi sul patteggiamento a 2 anni e mezzo - «Sono rimasto scioccato – ha spiegato ancora Michele Prospero – anche se avevo messo in programma che avrebbe richiesto l'abbreviato o il patteggiamento, ... Come scrive msn.com

Il padre di Andrea Prospero, 'mio figlio ucciso due volte' - Così mio figlio viene ucciso due volte": a dirlo è Michele Prospero, il padre del 19enne Andrea, commenta la richiesta di patteggiamento a due anni e mezzo, da scontare con lavori di pubblica utilità, ... Riporta msn.com