Casertana-Cosenza Coppitelli | Dietro ogni punto c’è tanto lavoro | continuiamo a crescere
Tempo di lettura: 2 minuti Al termine del pareggio casalingo contro il Cosenza, l’allenatore della Casertana, Federico Coppitelli, parla nella sala stampa dello stadio Pinto: “ Il Cosenza è una squadra fortissima. Noi siamo vivi, e rendiamo difficile la vita ad ogni avversari. Oggi, nei primi venti minuti, loro sono stati più fluidi di noi. Perciò dobbiamo continuare a migliorare per arrivare al loro livello di fluidità di gioco. Ci sono ancora alcuni giocatori in fase di prestazione. Mi tengo stretto il punto, naturalmente, e sono contento dei valori di questa squadra. Oggi siamo tra il 65% ed il 70%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: casertana - cosenza
