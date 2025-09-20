Casertana-Cosenza Buscè | Avremmo potuto vincere L’ambiente è vicino alla squadra

Anteprima24.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il pareggio contro la  Casertana, nella sala stampa dello Stadio Pinto parla Antonio Buscè, allenatore del Cosenza: “ Tutte le partite sono difficili, e possono sbloccarsi per gli episodi; credo che abbiamo giocato molto bene, e se avessimo vinto non avremmo rubato niente. Ci rimaniamo male, invece, per quel cross sbilenco di  Kallon. Avremmo potuto essere meno frenetici e, quindi, fare meno errori. Abbiamo subito gol perché eravamo nervosi in pochi minuti: è un peccato, perché è già successo a  Monopoli. Siamo stati bravi comunque a rimanere in partita ed a trovare il pareggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

casertana cosenza busc232 avremmo potuto vincere l8217ambiente 232 vicino alla squadra

© Anteprima24.it - Casertana-Cosenza, Buscè: “Avremmo potuto vincere. L’ambiente è vicino alla squadra”

In questa notizia si parla di: casertana - cosenza

Poche emozioni al Pinto: fra Casertana e Cosenza è una partita a scacchi, che finisce patta

Diretta Casertana Cosenza/ Streaming video tv: rossoblu a confronto (Serie C, 20 settembre 2025) - Serie C, Diretta Casertana Cosenza, streaming video tv: quale delle due squadre avrà la meglio in questo grande match? Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Casertana Cosenza Busc232 Avremmo