Casertana-Cosenza Buscè | Avremmo potuto vincere L’ambiente è vicino alla squadra

Dopo il pareggio contro la Casertana, nella sala stampa dello Stadio Pinto parla Antonio Buscè, allenatore del Cosenza: " Tutte le partite sono difficili, e possono sbloccarsi per gli episodi; credo che abbiamo giocato molto bene, e se avessimo vinto non avremmo rubato niente. Ci rimaniamo male, invece, per quel cross sbilenco di Kallon. Avremmo potuto essere meno frenetici e, quindi, fare meno errori. Abbiamo subito gol perché eravamo nervosi in pochi minuti: è un peccato, perché è già successo a Monopoli. Siamo stati bravi comunque a rimanere in partita ed a trovare il pareggio.

