Caserta doppio intervento dei vigili del fuoco per persone scomparse
Droni e squadre speciali per un uomo irreperibile a Roccamonfina; salvati due ciclisti stranieri dispersi a Castel di Sasso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: caserta - doppio
Doppio argento per il CUS Parma ai CNU di tiro a segno!!!! Caserta ha ospitato l’edizione 2024 dei Campionati Nazionali Universitari di tiro a segno organizzata da FederCUSI. Il CUS Parma ha partecipato con una squadra sia numericamente che tecnica - facebook.com Vai su Facebook
Caserta, doppio intervento dei vigili del fuoco per persone scomparse; Vigili urbani a Caserta, trasloco più vicino: ispezione nella “Sacchi” ma resta il nodo organico; Cagnolino intrappolato in un pozzo, tratto in salvo dopo tre ore.
Caserta, a fuoco azienda di stoccaggio rifiuti: l'intervento dei vigili del fuoco - (LaPresse) Un grosso incendio è scoppiato sabato sera, 16 agosto, in una azienda che effettua raccolta e stoccaggio di rifiuti a Teano, nel Casertano. Scrive ilmattino.it
L’incendio a Pastorano (Caserta) è ancora in corso: Vigili del Fuoco al lavoro: “È sotto controllo” - Per tutta la notte i Vigili del Fuoco hanno lottato contro il rogo all’interno di uno stoccaggio rifiuti a Pastorano. Segnala fanpage.it