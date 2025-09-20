Cascate a pagamento All’Acquafraggia oltre 45mila visitatori

Con lo scorso fine settimana si è chiusa la stagione di guardiania e accessi a pagamento ed è arrivato il momento di fare un bilancio. Omar Iacomella, il sindaco-social, gongola. Nonostante un’estate piuttosto piovosa, i numeri per le cascate dell’Acquafraggia sono da record. "Il nostro monumento naturale non solo si mantiene saldo nella top five delle attrazioni dell’intera provincia, ma è sempre più meta di persone in cerca di un’esperienza impareggiabile – osserva –. Gli accessi complessivi sono stati 45.112, dei quali 34.440 a pagamento". Moltiplicato per tre, ossia gli euro da sborsare (non pagano i bambini con meno di 5 anni, gli anziani sopra i 75 anni e alle persone diversamente abili), la è 103. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

