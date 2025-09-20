Casa Leardi approda sul Corso di Salerno | tutti pazzi per le specialità della tradizione

Sta riscuotendo notevole successo, Casa Leardi, il nuovo takeaway sul Corso Vittorio Emanuele, a Salerno. Regina indiscussa, la cucina classica partenopea, tra genovese, ragù, polpette, “cuzzetiello”, pasta e patate e tante altre specialità che stanno facendo leccare i baffi a tutti i buongustai. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

