Casa e fisco al centro del Convegno Legali Confedilizia | Occorre incentivare gli affitti

Ilpiacenza.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I principali temi del settore immobiliare al centro del 35° Convegno Legale della Confedilizia, in corso sabato 20 settembre, alla sala convegni della filiale della Veggioletta della Banca di Piacenza. A confronto avvocati e rappresentanti del Governo e dell’opposizione.«Bene gli annunci del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: casa - fisco

“La mia casa è un rudere: quindi, non pago l’IMU”: boom di case ‘invecchiate’ per evitare l’odiata tassa I La strategia dell’abbandono dilaga, il Fisco sta impazzendo

Fisco, Salvini: togliere la prima casa dal calcolo dell’Isee

Casa, fisco e nuova Europa (nel segno di Draghi). La prima di Meloni premier a Rimini

Casa e fisco al centro del Convegno Legali Confedilizia: «Occorre incentivare gli affitti»; Padova, Convegno Nazionale ANTI 2025: al centro della discussione il fisco per la crescita delle imprese; Confabitare: un convegno istituzionale per affrontare il “Salva casa”.

Casa e fisco al centro del Convegno Legali Confedilizia: «Occorre incentivare gli affitti» - Avvocati, rappresentanti del Governo e dell’opposizione a confronto sui principali temi del settore immobiliare alla sala convegni della filiale della Veggioletta della Banca di Piacenza ... ilpiacenza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Casa Fisco Centro Convegno