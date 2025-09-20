Casa Cammarata i lavori possono cominciare

Costeranno quasi 75mila euro i lavori di restauro a Maregrosso di Casa Cammarata. Sarà la Project Srl di Brolo a occuparsi degli interventi di riqualificazione secondo l'avviso messo in campo dal Comune. L'ente pubblico aveva revocato il precedente affidamento diretto del giugno scorso per la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

La piastrina del soldato Cammarata torna a casa dopo 80 anni

Casa Cammarata, i lavori possono cominciare; Un tratto della via Maregrosso porti il nome del Cammarata, la proposta per celebrare l'artista naif; Messina. Casa Cammarata, aggiudicazione revocata: ci sarà un nuovo bando.

