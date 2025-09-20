Casa a Prima Vista la scelta di Michela ad Ostia resta solo televisiva | cosa è successo

Michela e il sogno di una casa a Ostia. Michela è stata la protagonista della puntata del 19 settembre di Casa a Prima Vista, il programma di Real Time che porta in televisione il desiderio, spesso complicato, di trovare la casa ideale. Artista di professione e appassionata di discipline olistiche, Michela vive da anni in affitto a Ostia, ma ha deciso che fosse giunto il momento di compiere il passo dell’acquisto. Le sue richieste erano precise: un appartamento di almeno novanta metri quadrati, spazi luminosi per dedicarsi alla pittura, una stanza-studio da utilizzare come atelier, cucina abitabile, due bagni e un balcone con vista. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Casa a Prima Vista, la scelta di Michela ad Ostia resta solo televisiva: cosa è successo

In questa notizia si parla di: casa - prima

Maddy, cuore nuovo dopo il trapianto. Prima volta a casa dopo 2 anni e mezzo d'ospedale: «Che emozione portarla al mare»

Casa a prima vista: la giovinezza di nadia mayer come modella

Kiev, telefonata (di due ore) tra Macron e Putin, la prima dopo tre anni | Così l'Eliseo punta a strappare l'inziativa alla Casa Bianca

Pagamenti bonus casa prima della notifica #ASL: sono validi? - https://laleggepertutti.it/738530_pagamenti-bonus-casa-prima-della-notifica-asl-sono-validi… - #BonusPrimaCasa - X Vai su X

Agenzia Immobiliare Altro Abitare. . Sai cosa controlla per prima la banca dell’acquirente? Che la casa che vuole acquistare sia conforme ai documenti depositati in Comune. Un tramezzo spostato, un secondo bagno non dichiarato, una planimetria obsoleta Vai su Facebook

Casa a prima vista: Isidoro svela i segreti del dietro le quinte del programma; Isidoro di Casa a Prima Vista: Non ho comprato la casa di Ida. Ecco come funzionano casting e registrazioni; Nadia Mayer torna sui suoi passi: L'immobiliare è nel mio DNA.

Casa a Prima Vista, l’appartamento scelto da Michela è ancora in vendita e costa meno: neanche lei avrebbe comprato - L'appartamento scelto da Michela a Casa a Prima Vista, nella puntata del 19 settembre, è ancora in vendita e ad un prezzo inferiore rispetto a quello ... Si legge su fanpage.it

Isidoro di Casa a Prima Vista: “Non ho comprato la casa di Ida. Ecco come funzionano casting e registrazioni” - La vera scoperta però è stata Mariana, dal vivo è un amore e dolcissima, mentre ... fanpage.it scrive