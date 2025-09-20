Casa a Prima Vista la scelta di Michela ad Ostia resta solo televisiva | cosa è successo

Notizieaudaci.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michela e il sogno di una casa a Ostia. Michela è stata la protagonista della puntata del 19 settembre di Casa a Prima Vista, il programma di Real Time che porta in televisione il desiderio, spesso complicato, di trovare la casa ideale. Artista di professione e appassionata di discipline olistiche, Michela vive da anni in affitto a Ostia, ma ha deciso che fosse giunto il momento di compiere il passo dell’acquisto. Le sue richieste erano precise: un appartamento di almeno novanta metri quadrati, spazi luminosi per dedicarsi alla pittura, una stanza-studio da utilizzare come atelier, cucina abitabile, due bagni e un balcone con vista. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

casa a prima vista la scelta di michela ad ostia resta solo televisiva cosa 232 successo

© Notizieaudaci.it - Casa a Prima Vista, la scelta di Michela ad Ostia resta solo televisiva: cosa è successo

In questa notizia si parla di: casa - prima

Maddy, cuore nuovo dopo il trapianto. Prima volta a casa dopo 2 anni e mezzo d'ospedale: «Che emozione portarla al mare»

Casa a prima vista: la giovinezza di nadia mayer come modella

Kiev, telefonata (di due ore) tra Macron e Putin, la prima dopo tre anni | Così l'Eliseo punta a strappare l'inziativa alla Casa Bianca

Casa a prima vista: Isidoro svela i segreti del dietro le quinte del programma; Isidoro di Casa a Prima Vista: Non ho comprato la casa di Ida. Ecco come funzionano casting e registrazioni; Nadia Mayer torna sui suoi passi: L'immobiliare è nel mio DNA.

casa prima vista sceltaCasa a Prima Vista, l’appartamento scelto da Michela è ancora in vendita e costa meno: neanche lei avrebbe comprato - L'appartamento scelto da Michela a Casa a Prima Vista, nella puntata del 19 settembre, è ancora in vendita e ad un prezzo inferiore rispetto a quello ... Si legge su fanpage.it

casa prima vista sceltaIsidoro di Casa a Prima Vista: “Non ho comprato la casa di Ida. Ecco come funzionano casting e registrazioni” - La vera scoperta però è stata Mariana, dal vivo è un amore e dolcissima, mentre ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Casa Prima Vista Scelta