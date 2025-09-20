Casa a prima vista | il show di turisti su Real Time

l’arrivo di “turisti per case” su real time: un nuovo format in prima serata. Il canale Real Time amplia la propria offerta televisiva con l’introduzione di una nuova produzione in prima serata, intitolata “Turisti per Case”. Questo show rappresenta una novità nel panorama dei programmi dedicati al settore immobiliare e turistico, combinando elementi di intrattenimento e approfondimenti sulle strutture ricettive più suggestive del territorio italiano. una formula innovativa tra turismo e valutazioni immobiliari. Il format prevede che tre ospiti speciali, noti al pubblico per il successo di altri programmi, siano coinvolti in un viaggio attraverso diverse località italiane. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Casa a prima vista: il show di turisti su Real Time

In questa notizia si parla di: casa - prima

Maddy, cuore nuovo dopo il trapianto. Prima volta a casa dopo 2 anni e mezzo d'ospedale: «Che emozione portarla al mare»

Casa a prima vista: la giovinezza di nadia mayer come modella

Kiev, telefonata (di due ore) tra Macron e Putin, la prima dopo tre anni | Così l'Eliseo punta a strappare l'inziativa alla Casa Bianca

La scelta di Michela a Casa a Prima Vista non ha avuto il finale che tutti si aspettavano. L’appartamento da lei selezionato è infatti ancora in vendita e a un prezzo inferiore rispetto a quello mostrato in tv: 269mila euro invece di 299mila. Vai su Facebook

Prima partita in casa per la nostra Primavera contro il Lecco! Sabato 20 settembre Ore 11.00 Stadio Comunale, Tavagnacco (UD) Forza ragazzi! - X Vai su X

“Turisti per case”, su Real Time il nuovo programma con Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi; Nadia Mayer torna sui suoi passi: L'immobiliare è nel mio DNA; Isidoro di Casa a Prima Vista: Non ho comprato la casa di Ida. Ecco come funzionano casting e registrazioni.

Casa a Prima vista, “Ida, Mariana e Gianluca Torre: cosa succede dietro le quinte” - Un concorrente racconta i retroscena dello show di Real Time, tra tempi serrati, scelte inattese e rapporti con gli agenti. Riporta libero.it

Casa a prima vista, arriva il clamoroso addio: annuncio spiazzante - Il programma che ha conquistato il pubblico torna al centro dell’attenzione con una notizia che nessuno si aspettava. Secondo sologossip.it