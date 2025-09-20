Carrarese Sfida insidiosa contro l’Avellino | I risultati indicano il valore del avversario Il tecnico torna sulle ottime prestazioni degli azzurri | Stanno facendo tutti una grande fase di non possesso con una predisposizione al sacrificio

C’è l’Avellino sulla strada della Carrarese e di questo e di altro ha parlato Antonio Calabro nella consueta conferenza stampa. Che impressione le ha fatto la squadra irpina in queste prime giornate? "Nelle ultime due hanno pareggiato a Modena su un campo difficilissimo e vinto in casa col Monza. Questi risultati ti danno la cifra del valore dell’avversario e la dimostrazione di quello che andremo a vivere domenica in campo". La Carrarese in 3 giornate ha preso un gol e subito solo 6 tiri complessivi in porta. A cosa lo imputa? "Stanno facendo tutti, iniziando dagli attaccanti, una grande fase di non possesso con una grossa predisposizione al sacrificio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carrarese Sfida insidiosa contro l’Avellino: "I risultati indicano il valore del avversario". Il tecnico torna sulle ottime prestazioni degli azzurri: "Stanno facendo tutti una grande fase di non possesso con una predisposizione al sacrificio"

In questa notizia si parla di: carrarese - sfida

Udinese-Carrarese, una sfida inedita inaugura le rispettive stagioni

Carrarese Poche emozioni e solo un pari. Termina a reti inviolate la sfida con il Padova

"Sarà una gara equilibrata tra due compagini forti, di Avellino ho solo bei ricordi" Cosi Simone Ciancio, doppio ex della sfida contro la Carrarese Vai su Facebook

Vota l’MVP della sfida di ieri! ? Scarica l’app ufficiale dell’US Catanzaro, vai nella sezione Quiz & Sondaggi, e decidi chi è stato il miglior giocatore del match contro la Carrarese #AvantiAquile - X Vai su X

Le Douaron non basta, per il Palermo pari con la Carrarese e playoff da ottavo: c'è la Juve Stabia; Play-off Serie C | Juventus Next Gen-Carrarese, l'intervista a Giovanni Daffara; Coppa Italia, dove vedere Torino-Empoli e Cagliari-Cremonese: orario e canale.

Carrarese Sfida insidiosa contro l’Avellino: "I risultati indicano il valore del avversario". Il tecnico torna sulle ottime prestazioni degli azzurri: "Stanno facendo tutti ... - C’è l’Avellino sulla strada della Carrarese e di questo e di altro ha parlato Antonio Calabro nella consueta conferenza ... Segnala sport.quotidiano.net

Carrarese–Avellino e Pescara–Empoli: due sfide ad alta tensione per le toscane - La Carrarese, ancora imbattuta, torna al Dei Marmi per sfidare un Avellino in crescita. Secondo msn.com