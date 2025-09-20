Carrarese Sfida insidiosa contro l’Avellino | I risultati indicano il valore del avversario Il tecnico torna sulle ottime prestazioni degli azzurri | Stanno facendo tutti una grande fase di non possesso con una predisposizione al sacrificio

C’è l’Avellino sulla strada della Carrarese e di questo e di altro ha parlato Antonio Calabro nella consueta conferenza stampa. Che impressione le ha fatto la squadra irpina in queste prime giornate? "Nelle ultime due hanno pareggiato a Modena su un campo difficilissimo e vinto in casa col Monza. Questi risultati ti danno la cifra del valore dell’avversario e la dimostrazione di quello che andremo a vivere domenica in campo". La Carrarese in 3 giornate ha preso un gol e subito solo 6 tiri complessivi in porta. A cosa lo imputa? "Stanno facendo tutti, iniziando dagli attaccanti, una grande fase di non possesso con una grossa predisposizione al sacrificio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Carrarese Sfida insidiosa contro l'Avellino: "I risultati indicano il valore del avversario". Il tecnico torna sulle ottime prestazioni degli azzurri: "Stanno facendo tutti una grande fase di non possesso con una predisposizione al sacrificio"

