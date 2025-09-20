Carrarese-Avellino domenica 21 settembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Carrarese ospita l’Avellino in un test che misura le ambizioni delle due squadre che sono divise da un solo punto nella classifica di Serie B. Gli irpini, che vengono da un campionato dominato in Serie C, puntano a far bene anche da neopromossi e sembrano aver tratto giovamento dal 3-4-2-1 visto contro il Monza . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

carrarese avellino domenica 21 settembre 2025 ore 15 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Carrarese-Avellino (domenica 21 settembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: carrarese - avellino

Carrarese con la testa all’Avellino. Illanes: "Una gara difficilissima"

Carrarese-Avellino, via alla prevendita per il settore ospiti

Carrarese-Avellino, quarta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Serie B . Carrarese verso l'Avellino: le parole di mister Calabro; Carrarese-Avellino: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; SERIE BKT - DESIGNAZIONI 4ª GIORNATA.

carrarese avellino domenica 21Pronostico Carrarese-Avellino 21 Settembre 2025: padroni di casa ancora imbattuti - Avellino, match di Serie BKT in programma sabato 21 settembre 2025 alle 15:00: entrambe le squadre sono pronte a dare battaglia, non ... Si legge su bottadiculo.it

carrarese avellino domenica 21Carrarese-Avellino, via alla prevendita per il settore ospiti - Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Carrarese – Avellino che verrà disputata domenica 21 settembre 2025 alle ore 15:00 e valevole per la 4^ giornata del campionato di serie B, parti ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Carrarese Avellino Domenica 21