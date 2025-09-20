Carrarese-Avellino domenica 21 settembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

La Carrarese ospita l’Avellino in un test che misura le ambizioni delle due squadre che sono divise da un solo punto nella classifica di Serie B. Gli irpini, che vengono da un campionato dominato in Serie C, puntano a far bene anche da neopromossi e sembrano aver tratto giovamento dal 3-4-2-1 visto contro il Monza . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Carrarese-Avellino (domenica 21 settembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: carrarese - avellino

Carrarese con la testa all’Avellino. Illanes: "Una gara difficilissima"

Carrarese-Avellino, via alla prevendita per il settore ospiti

Carrarese-Avellino, quarta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Mister Raffaele Biancolino alla vigilia di Carrarese-Avellino: il tecnico biancoverde vuole continuità dopo la prestazione col Monza - facebook.com Vai su Facebook

? Domenica 21 Settembre Carrara (MS) ? Partenio - Lombardi 15:00 Carrarese Avellino https://bit.ly/3Ifuhu0 #usavellino1912 #Branco - X Vai su X

Verso Carrarese-Avellino, Biancolino: «Pronti e forti delle nostre certezze»; Carrarese-Avellino: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; SERIE BKT - DESIGNAZIONI 4ª GIORNATA.

Carrarese-Avellino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario - Scopri Data e Ora del fischio d'inizio, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR del match. Segnala sport.virgilio.it

Carrarese-Avellino, via alla prevendita per il settore ospiti - Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Carrarese – Avellino che verrà disputata domenica 21 settembre 2025 alle ore 15:00 e valevole per la 4^ giornata del campionato di serie B, parti ... Si legge su msn.com