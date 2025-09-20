Carpineto - Montelanico 120 mila euro dalla Regione per i bovini inselvatichiti

I comuni di Carpineto Romano e Montelanico ottengono un contributo regionale di 120.000 € per fronteggiare il problema dei bovini inselvatichitiLe Amministrazioni comunali di Carpineto Romano e Montelanico comunicano con grande soddisfazione che, a seguito delle interlocuzioni istituzionali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

