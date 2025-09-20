Carobbio degli Angeli scontro tra auto e moto nella notte | muore un 55enne

Tragedia nella notte a Carobbio degli Angeli: all’1.30 è scattata la richiesta di soccorso dopo lo scontro tra un’auto e una moto lungo la variante di Cicola. Nello schianto tra i due mezzi ha perso la vita un 55enne. Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre due persone, un uomo di 44 anni e una donna di 46, che non hanno riportato ferite. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza oltre ai carabinieri di Bergamo per i rilievi di legge. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

