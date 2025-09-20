Carobbio degli Angeli scontro tra auto e moto nella notte | muore un 55enne
Tragedia nella notte a Carobbio degli Angeli: all’1.30 è scattata la richiesta di soccorso dopo lo scontro tra un’auto e una moto lungo la variante di Cicola. Nello schianto tra i due mezzi ha perso la vita un 55enne. Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre due persone, un uomo di 44 anni e una donna di 46, che non hanno riportato ferite. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza oltre ai carabinieri di Bergamo per i rilievi di legge. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: carobbio - angeli
RIO DRAGO presenta LA FESTA DI FINE ESTATE! Sabato 6 Settembre Dalle ore 20.00 Cascina del Sole – Carobbio degli Angeli In console gli originali DJs degli anni ’80/’90/2000: Ivan Belli (Antares) e Charlie Vibey Cena con Mega Buff Vai su Facebook
Carobbio degli Angeli, scontro tra auto e moto nella notte: muore un 55enne; Grave incidente nella notte a Carobbio degli Angeli: ferito un 18enne in moto; Si scontra con un’auto a Carobbio: il motociclista di 18 anni resta in prognosi riservata.
Carobbio, schianto contro un'auto: muore motociclista di 55 anni - A Carobbio degli Angeli, lungo via Variante di Cicola, è morto un motociclista di 55 anni nello schianto tra la sua moto e un'auto. Riporta bergamo.corriere.it