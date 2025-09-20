Caro Sergio ti porto con me | Frassinetti parla di Ramelli e i giovani di Gn si entusiasmano | Ci fa tremare il cuore

Bella mostra, bella pagina dedicata a Sergio Ramelli nel corso della festa dei ragazzi di Gioventù nazionale al laghetto dell’Eur. “50 anni senza Sergio” è il titolo del panel pomeridiano di questo sabato a Fenix. “L’ho conosciuto al Fronte della Gioventù di Milano, eravamo tutti e due responsabili di istituto in una zona, quella est di Milano, abbastanza pesante”. E’ il ricordo commovente di Paola Frassinetti, sottosegretaria al ministero dell’istruzione e del merito, che racconta gli anni bui della Milano dell’epoca. “Lo incontrai in federazione e lì facevamo le riunioni delle scuole perché, nonostante la nostra missione della militanza: avevamo anche voglia di cambiare la scuola. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

