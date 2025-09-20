Carlo e Camilla in Vaticano | le indiscrezioni sul prossimo incontro con Papa Leone XIV

L’indiscrezione è di quelle che fanno sobbalzare tutti gli appassionati di “ gossip reale ” legato alla Corona d’Inghilterra. In un periodo di difficoltà dovuta a divergenze familiari, condizioni di salute precarie e indiscrezioni sentimentali più o meno veritiere, i reali avrebbero organizzato una visita importante che testimonia la loro volontà di continuare a essere presenti sullo scenario internazionale. Re Carlo III e la regina Camilla stanno infatti preparando una visita lampo alla Città del Vaticano per incontrare Papa Leone XIV. L’incontro, rivelato dal tabloid britannico “The Sun”, dovrebbe svolgersi a ottobre e sarà l’unico viaggio all’estero dei sovrani britannici previsto per l’autunno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

