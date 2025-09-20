Caressa durissimo col City | Una cafonata si sentivano solo i napoletani

Non usa mezzi termini, Fabio Caressa, per descrivere la sua esperienza all’Etihad Stadium. In un intervento a Radio Deejay, il noto telecronista di Sky Sport ha demolito l’atmosfera dello stadio del Manchester City, definendola una “cafonata” e, di fatto, tessendo il più grande elogio possibile ai tifosi del Napoli presenti. “Sembrava di stare a teatro”: il Silenzio dell’Etihad. Il racconto di Caressa è un pugno nello stomaco per il mito del tifo inglese. “Sapete come chiamano lo stadio del Manchester City? Emptyhad al posto di Etihad”, esordisce, usando il soprannome che gioca sulla parola “vuoto” (empty). 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Caressa durissimo col City: “Una cafonata, si sentivano solo i napoletani”

In questa notizia si parla di: caressa - durissimo

Caressa durissimo sul caso Lookman: «Situazione imbarazzante! Vi spiego perché a me questo mercato non è piaciuto»

"Albiol al Pisa? Ha 40 anni ... Stiamo prendendo un sacco di quarantenni. Sembriamo il campionato greco, con tutto il rispetto" Fabio Caressa Vacanza a Santorini disdetta - facebook.com Vai su Facebook

Caressa incredulo: "Manchester City-Napoli, ma che cafonata ho visto? Sono senza parole" - In un intervento radiofonico il giornalista sportivo Fabio Caressa ha raccontato un aneddoto sulla telecronaca di Manchester City- Segnala msn.com

Caressa contro il mercato di Barcellona e Manchester City alla faccia del fair-play finanziario VIDEO - Il giornalista ha dichiarato dagli studi tv di Sky Sport: "Il Barcellona vende i posti del 3012 allo stadio, l'armadietto ... Da calciomercato.com