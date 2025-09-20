Carenze igieniche e irregolarità nei locali di Torino sanzioni da oltre 61mila euro | cosa è stato scoperto

Maxi operazione delle forze dell’ordine a Torino: sospese attività e sanzioni per oltre 61.000 euro per gravi irregolarità nei locali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Carenze igieniche e irregolarità nei locali di Torino, sanzioni da oltre 61mila euro: cosa è stato scoperto

In questa notizia si parla di: carenze - igieniche

Lavoro nero e carenze igieniche nell’hotel

Pousada di Milano Marittima chiuso per sporcizia in cucina e carenze igieniche

Gravi carenze igieniche, mancanza di permessi: nei guai il noto locale

#Augusta | #Sanzioni per oltre #6000 euro: gravi #carenze igieniche in un #ristrorante Vai su Facebook

Alimenti scaduti e carenze igieniche: multato un ristorante di Parma - X Vai su X

Irregolarità igieniche e lavorative in due locali del catanese così si è arrivati a 65mila euro di multa.

Pesce non tracciato e scarse condizioni igieniche: sanzioni e sequestri per ristoranti della riviera Messinese - E’ quanto hanno scoperto i militari della Guardia costiera di Catania durante una serie di ispezioni in attività di ristorazione di Taormina, ... Secondo lasicilia.it

Anagni – Gravi carenze igienico-sanitarie: chiuso un locale della movida - Le inadempienze sono state segnalate al Sindaco del Comune di Anagni che ha emesso il provvedimento di sospensione dell’attività ... Lo riporta tunews24.it