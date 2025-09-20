Carceri Mezzatesta e Virzì | All' Ucciardone ogni giorno aggressioni e umiliazioni intorno solo silenzio

Palermotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un timpano perforato, dita forse irrimediabilmente compromesse, costole fratturate, divise insanguinate, risse, rivolte, olio bollente. È la cronaca quotidiana delle carceri italiane, dove uomini e donne della Polizia Penitenziaria pagano un prezzo altissimo per servire lo Stato. Eppure, a fronte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carceri - mezzatesta

Cerca Video su questo argomento: Carceri Mezzatesta Virz236 Ucciardone