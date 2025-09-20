Caracciolo a La Confessione di Gomez stasera su Rai3 | Trump crede davvero alla Grande Israele Si occupa Gaza per avanzare verso Damasco

“Trump crede davvero alla Grande Israele. Si occupa Gaza per avanzare verso Damasco”. Così Lucio Caracciolo, ospite della puntata de La Confessione in onda sabato 20 settembre alle 20.15 su Rai 3. “Il ministro delle Finanze israeliano Smotrich ha detto: ‘la Striscia è una miniera d’oro immobiliare e sono già stati avviati i negoziati con gli Stati Uniti per la spartizione’. È questo l’obiettivo, fare affari?”, ha chiesto il conduttore. “È uno dei due obiettivi. Intanto ricordiamo sempre che stiamo parlando di immobiliaristi che si trovano momentaneamente alla Casa Bianca, quindi la mentalità è quella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

