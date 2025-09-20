Carabinieri nuovo comandante per il nucleo operativo e radiomobile di Rimini

20 set 2025

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia Carabinieri di Rimini ha accolto, da pochi giorni, il nuovo comandante, il sottotenente Francesco Moscariello proveniente dalla compagnia Carabinieri di Roma.Originario della provincia di Salerno, ha conseguito presso l’Università di Camerino (MC). 🔗 Leggi su Riminitoday.it

