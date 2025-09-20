Carabinieri nuovo comandante alla Compagnia di Forlì | arriva il maggiore Antonio De Rosa

Cambio al vertice della Compagnia Carabinieri di Forlì. Il maggiore Antonio De Rosa ha assunto il comando, subentrando al tenente Colonnello Vincenza Chiacchierini, destinata a un nuovo incarico. L’ufficiale, 46 anni, originario della provincia di Potenza, è sposato e padre di due figli. Laureato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Carabinieri, nuovo comandante alla Compagnia di Forlì: arriva il maggiore Antonio De Rosa

