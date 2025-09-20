Carabiniere muore a 46 anni durante la Sagra dell’Uva a Cerreto d’Esi | era padre di una bimba

Tragedia alla Sagra dell’Uva di Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona: il carabiniere 46enne Giuseppe Caradonna è morto per un malore improvviso durante il servizio. Inutili i soccorsi. Tra le ipotesi sulle cause anche uno choc anafilattico, ancora da verificare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

