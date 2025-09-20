Carabiniere di 46 anni muore colto da malore alla festa dell’uva
Cerreto d’Esi (Ancona), 20 settembre 2025 – E’ in servizio alla festa dell’uva di Cerreto d’Esi con i suoi colleghi quando accusa un malore e si accascia a terra. Inutile ogni tentativo di soccorso per lui, 46 enne, carabiniere originario della Puglia ma residente a Pesaro dove lavorava per l’unità cinofila. I colleghi prima e il 118 poi hanno subito provato a rianimare il carabiniere, tentativi durati a lungo ma il suo cuore non ne ha proprio voluto sapere di ripartire. Sotto choc i tanti presenti alla partecipata festa dell’uva che richiama ogni anno persone anche da fuori Comune. Constatato il decesso dell’uomo la festa è stata subito stoppata e le persone sono ritornate a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
