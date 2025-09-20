Caporalato e sicurezza sul lavoro | siglato l’accordo tra Procure

ANCONA - In un contesto territoriale segnato da significativi episodi di sfruttamento lavorativo e infortuni sul lavoro, prende forma una risposta istituzionale concreta e condivisa. Nella giornata di ieri è stato ufficialmente istituito l’Osservatorio Interdistrettuale sui fenomeni del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Caporalato e infortuni sul lavoro, le Procure di Perugia e Ancona uniscono le forze - È stato istituito giovedì l’Osservatorio interdistrettuale sul caporalato e sugli infortuni sul lavoro, nato dall’accordo tra i procuratori generali di Perugia, Sergio Sottani, e di Ancona, Roberto Ro ... Lo riporta umbria24.it

Osservatorio interdistrettuale su caporalato e infortuni lavoro - E' stato ufficialmente istituito l'Osservatorio interdistrettuale sui fenomeni del caporalato e degli infortuni sul lavoro, grazie alla firma congiunta del procuratore generale della Repubblica presso ... Da msn.com