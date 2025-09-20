Capoluogo invaso da cattivi odori | Sembrava gasolio o petrolio Resta misteriosa la provenienza

La città si è svegliata, ieri mattina, immersa in un odore acre e persistente, che molti residenti hanno paragonato a quello di petrolio o gasolio. Il fenomeno è stato segnalato inizialmente nelle zone di Campo di Marte e del Revellino, dove già dalle prime ore del mattino si avvertiva un’aria pesante e pungente. Col passare delle ore il disagio si è diffuso anche al centro cittadino: intorno alle 10.30, in zona Porta Cremona, numerosi cittadini hanno riferito di respirare un’aria difficile da sopportare. "Sembra di vivere accanto a un serbatoio di carburante", raccontano i lodigiani, preoccupati per la frequenza con cui episodi simili stanno interessando il territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Capoluogo invaso da cattivi odori: "Sembrava gasolio o petrolio". Resta misteriosa la provenienza

