Capelli che cadono nel periodo delle castagne | l’esperto spiega cosa fare e quando preoccuparsi
In autunno spesso siamo vittime del cosiddetto periodo delle castagne, che causa una temporanea caduta dei capelli. Abbiamo parlato con un esperto per capire le cause dietro questo fenomeno, quali sono le possibili soluzioni e che prodotti è meglio usare per contrastare la caduta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Polonara: "Mia figlia ha capito perché mi cadono i capelli. Mi ha chiamato la moglie di Sinisa"
Polonara e la battaglia contro la leucemia: “Mia figlia ha capito perché mi cadono i capelli”
Davvero cadono più capelli in autunno? Ecco perché (e le soluzioni per una chioma da star)
Mentre le prime foglie cadono, i tuoi capelli si preparano a brillare con una luce nuova. Questo mese ci ha insegnato che ogni trasformazione richiede il suo tempo, ogni cura porta i suoi frutti. Abbiamo visto clienti ritrovare il sorriso, capelli rinascere dalle ce
