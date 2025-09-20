Caos staffetta a Tokyo | Jacobs urtato da un atleta sudafricano Italia eliminata bocciato il ricorso Battocletti in pista per i 5000 Live

Xml2.corriere.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Già a quota sei medaglie (bottino record in un Mondiale) l'Italia si appresta a vivere un'altra grande giornata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

caos staffetta a tokyo jacobs urtato da un atleta sudafricano italia eliminata bocciato il ricorso battocletti in pista per i 5000 live

© Xml2.corriere.it - Caos staffetta a Tokyo: Jacobs urtato da un atleta sudafricano. Italia eliminata, bocciato il ricorso. Battocletti in pista per i 5000 Live

In questa notizia si parla di: caos - staffetta

Jacobs inciampa nella 4x100, l'Italia fa ricorso. Marcell: Contatto da football americano; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; Jacobs-Tortu: cosa succede ora? Gli scenari e la staffetta.

caos staffetta tokyo jacobsMarcell Jacobs urta e inciampa nella 4x100. Cosa è successo e perché l'Italia fa ricorso ai Mondiali di Tokyo 2025 - Italia fuori dall'ultimo atto della staffetta veloce, ma c'è stato un contatto dubbio che ha portato al ricorso degli Azzurri. Riporta eurosport.it

caos staffetta tokyo jacobsMondiali atletica, la diretta: Battocletti alla ricerca del bis. Jacobs scivola: staffetta 4x100 negativa per l'Italia. In quella femminile, Fontana out: azzurre eliminate ... - Gli azzurri, dopo aver vinto negli ultimi giorni alcune medaglie importanti, tra Mattia Furlani e Dallavalle, ha ancora molto da dire in questo torneo. Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Caos Staffetta Tokyo Jacobs