Caos consiglio comunale Terni archiviazione per Masselli e Cecconi | Tentativo maldestro di rigirare le accuse da parte del sindaco

Il Gip di Terni Francesco Maria Vincenzioni ha archiviato il procedimento penale nei confronti dei consiglieri comunali d'opposizione Orlando Masselli e Marco Celestino Cecconi, legato alla denuncia del sindaco Stefano Bandecchi per ‘oltraggio a pubblico ufficiale’ durante le tensioni del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Caos in consiglio: Bandecchi a giudizio, archiviazione per Masselli e Cecconi - Risale alla scorsa settimana l’ordinanza di archiviazione del procedimento penale aperto a carico dei consiglieri comunali di centrodestra Orlando Masselli e Marco Celestino Cecconi, emessa da ... Secondo umbria24.it

Caos in Consiglio comunale a Terni, l’ultima di Bandecchi: fa il verso di abbaiare verso i consiglieri e lascia l’Aula – Video - Caos in Consiglio comunale a Terni dove il sindaco, Stefano Bandecchi, si è reso protagonista di un ennesimo episodio sui generis. Da ilfattoquotidiano.it