Caos cantieri e disagi | Pnrr scadenze note | errata calendarizzazione

L’assessore alla viabilità Giuseppe Petetta l’ha chiamata la "tempesta perfetta", ovvero una concomitanza di lavori stradali da molti ritenuta tale da ingolfare sensibilmente il traffico cittadino. I nodi principali sono due: il cantiere di via Bertini per la realizzazione di nuove fognature e quello di via Colombo, dove Hera sta ampliando la rete del teleriscaldamento. A questi (senza contare altre chiusure di minore entità ma pur sempre impattanti) si aggiunge la chiusura di diversi svincoli della tangenziale, contingenza che riversa in città auto che, altrimenti, l’avrebbero aggirata. Il tema, particolarmente caldo, è stato portato all’attenzione dell’amministrazione dal gruppo consiliare del Pd che, durante l’ultima seduta del consiglio comunale, ha presentato un question time a nome di Federico Morgagni il quale si è concentrato in particolare sul cantiere di Hera, "il cui avvio, – dice– a partire dalla scorsa settimana, ha provocato fortissimi disagi alla viabilità non solo nelle strade interessate, le vie Colombo e Vespucci, ma in tutta la zona del Foro Boario, Coriano e Musicisti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caos cantieri e disagi: "Pnrr, scadenze note: errata calendarizzazione"

In questa notizia si parla di: caos - cantieri

Emergenza caldo. Sos dai cantieri edili: "Sicurezza, una priorità. No al caos normativo"

Caos cantieri, quattro passi nel delirio

Le fiamme avvolgono la ferrovia. Treni in ritardo tra cantieri e caos

Caos in via Cicogna: Il Pd critica l’amministrazione comunale: cantieri avviati in pieno orario scolastico rischiano di mettere a repentaglio sicurezza di studenti, genitori e residenti. Per Montanariello, “mancanza di programmazione e disconnessione dalla r Vai su Facebook

Cantieri assurdi (vedi ciclabili)e fermi in estate Caos traffico, #Roma bloccata tra i cantieri di #ciclabili e black-point: in arrivo le «misure correttive» del Comune https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/25_settembre_17/caos-traffico-roma-bloccata-tra-i-cantieri-di - X Vai su X

Caos cantieri e disagi: Pnrr, scadenze note: errata calendarizzazione; Novità per alunni e famiglie di Spoltore: tempo pieno possibile anche prima del via al servizio mensa; Telefoni muti e cantieri-caos. I sindaci perdono la pazienza, “Disagi non più accettabili”.

Caserta, treni nel caos: pendolari allo stremo tra cantieri e blackout operativi - Tra cantieri infiniti, blackout operativi e una gestione incerta dei fondi PNRR, i pendolari si trovano ogni giorno a ... Riporta casertaweb.com

Ritardi e disagi, troppi soldi da spendere: ci sono 3.000 cantieri da nord a sud - La "mission impossible" del governo Meloni per rispettare gli impegni del Pnrr: in 15 mesi va speso quasi il doppio di quanto si è fatto in quattro anni. Come scrive today.it